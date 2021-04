Bayern Monaco, Flick: “L’eliminazione dalla Champions League non mi fa dormire la notte” (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick è intervenuto ai microfoni de “L’Equipe” dopo L’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg. “Non riesco a dimenticare quanto accaduto. Cose del genere non ti fanno dormire la notte, come si evince dai miei occhi. Adesso dobbiamo pensare al futuro e concentrarci sulle prossime partite. Vogliamo vincere il campionato” ha ammesso Flick senza troppe mezze msiure. I bavaresi, campioni in carica della Champions League, sono usciti dalla competizione a causa della regola dei gol in trasferta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico delHansiè intervenuto ai microfoni de “L’Equipe” dopoper mano del Psg. “Non riesco a dimenticare quanto accaduto. Cose del genere non ti fannola, come si evince dai miei occhi. Adesso dobbiamo pensare al futuro e concentrarci sulle prossime partite. Vogliamo vincere il campionato” ha ammessosenza troppe mezze msiure. I bavaresi, campioni in carica della, sono usciticompetizione a causa della regola dei gol in trasferta. SportFace.

