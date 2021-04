Addio a Felix Silla | il Cugino Itt della Famiglia Addams

(Di sabato 17 aprile 2021) Il mondo del cinema dice, il celebreItt de La. L’attore americano, di origini italiane, si è spento all’età di 84 anni dopo aver combattuto contro un cancro al pancreas. Ad annunciare la sua morte è stato Gil Gerard, attore e amico, che ha pubblicato un messaggio su Twitter. “è morto poche ore fa e l’unico bene che posso trarre dalla sua scomparsa è che non soffrirà più – si legge nel comunicato -. Mi mancherà terribilmente, soprattutto il tempo fantastico che abbiamo trascorso col nostro gruppo. Ma soprattutto lui che mi diceva di ‘andare a farmi fo****e'”.era nato a Roccacasale, paesino in provincia de L’Aquila. Quando aveva solo un anno si era trasferito negli Stati ...

Advertising

fanpage : Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - sissiisissi2 : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - titty_napoli : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - Pande_Monio : RT @fanpage: Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - fanpage : Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Felix

Lunedì ha preso il suo posto in tribuna a Montecarlo nell'angolo del predestinato canadese. Quattro anni dopo l'al nipote. Ora non resta che aspettare il primo incrocio Prima o poi accadrà. E il tennis aspetta: Nadal contro Nadal . Che non è un film di fantascienza, ma un match tra campo e 'panchina' a ...a Rocco Di Blasi. Grande cronista dalla parte della gente Taglio basso: A tavola. Tempi duri di pasta(di Domenico Rea) Sul giornale Le Cronache in prima pagina: Tre commercianti si ...L'attore che ha interpretato Cugino Itt nella serie live-action degli anni Sessanta sulla Famiglia Addams si è spento a 84 anni ...Lunedì ha preso il suo posto in tribuna a Montecarlo nell'angolo del predestinato canadese. Quattro anni dopo l'addio al nipote ...