Uomini e Donne, Tina Cipollari rompe il silenzio sulla sua assenza dalla tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Il giallo dell’assenza di Tina Cipollari dallo studio di Uomini e Donne è finalmente risolto, con una rivelazione dell’opinionista tv giunta nel corso della nuova puntata del dating-show di Canale 5. In apertura dell’appuntamento in questione, la conduttrice Maria De Filippi ha avuto un dialogo con la vamp storica collegatasi da casa, che ha quindi riferito di essere assente dalla tv per via di un suo trasloco in corso. Nel dettaglio, l’opinionista ha lasciato intendere di volersi trasferire nella città storica dell’acerrima nemica, Gemma Galgani. Ma cosa si cela dietro la scelta della Cipollari? La diretta interessata ha fornito degli indizi al riguardo, di cui intanto vi parliamo nel nostro articolo. Uomini e Donne, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 aprile 2021) Il giallo dell’didallo studio diè finalmente risolto, con una rivelazione dell’opinionista tv giunta nel corso della nuova puntata del dating-show di Canale 5. In apertura dell’appuntamento in questione, la conduttrice Maria De Filippi ha avuto un dialogo con la vamp storica collegatasi da casa, che ha quindi riferito di essere assentetv per via di un suo trasloco in corso. Nel dettaglio, l’opinionista ha lasciato intendere di volersi trasferire nella città storica dell’acerrima nemica, Gemma Galgani. Ma cosa si cela dietro la scelta della? La diretta interessata ha fornito degli indizi al riguardo, di cui intanto vi parliamo nel nostro articolo., ...

