Scuole | il sottosegretario Floridia | “Il 3 maggio tutti gli studenti devono tornare in classe”

"Il 3intutte le studentesse e gli. Mi sembra la logica conseguenza del lavoro avviato nelle scorse settimane. Finalmente si parla della riapertura di molte attività, e la scuola, che è prioritaria, è logico che riapra al primo giorno utile anche per i ragazzi delle superiori che sono in dad. È ciò che ho sempre chiesto, dunque sono soddisfatta che si stia andando in questa direzione. Regalare aglialmeno l'ultimo mese di scuola in presenza è importante, sul piano educativo e soprattutto su quello psicologico". Lo dice all'ANSA la sottosegretaria all'Istruzione Barbara.