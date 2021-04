Regioni | i colori | la Campania passa in arancione | Sardegna Val d’Aosta e Puglia rosse

Advertising

TgLa7 : #Draghi: Ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi - rtl1025 : ?? 'Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi'. Lo ha detto… - La7tv : #tagada Il premier Mario #Draghi ringrazia il Ministro della Salute Roberto #Speranza per il lavoro svolto sulle… - nikonot : RT @MediasetTgcom24: L'Italia a colori, la situazione delle Regioni dal 19 aprile: la Campania passa in arancione #covid - massimo09421979 : RT @donnadimezzo: Draghi: ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni colori

Per andare indi diverso colore si prevede la sussistenza di una fra le seguenti condizioni:... Il sistema deinon ha funzionato, basta vedere la Sardegna. La curva dei contagi vede una ...Sì alle zone in giallo rafforzato ma resta il coprifuoco alle 2 Con sei giorni di anticipo, tornano le zone gialle in Italia. Dal 26 aprile, e non dal primo maggio come previsto, le...Covid, il premier Draghi riapre l'Italia dal 26 aprile 2021, ecco le novità in arrivo dalla scuola ai ristoranti.Dal primo maggio in zona gialle si torna negli stadi con massimo mille persone, dal 15 maggio via alle piscine all’aperto. Dal 1 giugno sì alle palestre e dal 1 luglio le fiere. Superiori al via al 10 ...