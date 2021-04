Piano di ripresa e resilienza, Velardi: “quota Sud” al 40% è passo avanti (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con la rete dei sindaci del Recovery Sud abbiamo sollecitato da tempo una maggiore attenzione verso il Mezzogiorno, ed è senz’altro un passo avanti aver portato al 40 per cento la ‘quota Sud’ del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza)“. Lo afferma il sindaco di Marcianise (Caserta) Antonello Velardi, che sottolinea come, sia stato “fra l’altro superato uno dei nostri principali timori, e cioè che per ripartire i fondi si utilizzasse il criterio della popolazione, che ci avrebbe ‘inchiodato’ al 34 per cento. Ringrazio il Ministro per il Sud e la Coesione Mara Carfagna per aver lavorato in tal senso e aver compreso – aggiunge il primo cittadino di Marcianise – quanto questi fondi siano necessari per la ripartenza del nostro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Con la rete dei sindaci del Recovery Sud abbiamo sollecitato da tempo una maggiore attenzione verso il Mezzogiorno, ed è senz’altro unaver portato al 40 per cento la ‘Sud’ del Pnrr (nazionale di)“. Lo afferma il sindaco di Marcianise (Caserta) Antonello, che sottolinea come, sia stato “fra l’altro superato uno dei nostri principali timori, e cioè che per ripartire i fondi si utilizzasse il criterio della popolazione, che ci avrebbe ‘inchiodato’ al 34 per cento. Ringrazio il Ministro per il Sud e la Coesione Mara Carfagna per aver lavorato in tal senso e aver compreso – aggiunge il primo cittadino di Marcianise – quanto questi fondi siano necessari per la ripartenza del nostro ...

