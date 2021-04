Atletica | meeting Savona 2021 | nuovo capitolo della sana rivalità Tortu-Jacobs

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 aprile 2021) Filippoe Marcellsaranno i protagonisti deldi, in programma giovedì 13 maggio, Memorial Giulio Ottolia che presenterà il confronto tra le due stelle italiane. Il finalista mondiale dei 100 metri e il campione indoor dei 60 metri si scontreranno in territorio ligure, conintenzionato a recuperare l’attuale passivo di 2-1 nei confronti diretti., invece, è determinato a difendere il vantaggio nei testa a testa e, soprattutto, volenteroso di mettersi in mostra a, evento importante. La gara andrà in scena alle ore 18.00, attesissimodegli esponenti di punta dell’atleta italiana. SportFace.