Antimafia, Gdf sequestra società a clan Laudani e Scalisi (Di venerdì 16 aprile 2021) Due provvedimenti di sequestro patrimoniale in materia Antimafia (uno emesso dal Gip presso il Tribunale di Catania e l’altro, d’urgenza, da questo Ufficio) relativi a quote societarie e compendi aziendali riconducibili a imprenditori legati al clan Scalisi, articolazione territoriale della famiglia mafiosa Laudani in sei regioni (Sicilia, Lombardia, Veneto, Lazio, Piemonte e Friuli Venezia Giulia) Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 16 aprile 2021) Due provvedimenti di sequestro patrimoniale in materia(uno emesso dal Gip presso il Tribunale di Catania e l’altro, d’urgenza, da questo Ufficio) relativi a quote societarie e compendi aziendali riconducibili a imprenditori legati al, articolazione territoriale della famiglia mafiosain sei regioni (Sicilia, Lombardia, Veneto, Lazio, Piemonte e Friuli Venezia Giulia)

Advertising

NoiNotizie : Traffico internazionale di droga, 'ndrangheta: anche in #Puglia l'operazione antimafia @GDF con venti arresti in va… - GianelleMauri19 : @Quirinale @JoeBiden @POTUS @_Carabinieri_ @GDF @SenatoStampa @Montecitorio @vonderleyen Forza @RaiNews… - soteros1 : RT @LaurusRobuffo: ?? Sono 45 le misure cautelari eseguite da Cc e Gdf in tutta Italia per associazione per delinquere con metodo mafioso… - LaurusRobuffo : ?? Sono 45 le misure cautelari eseguite da Cc e Gdf in tutta Italia per associazione per delinquere con metodo maf… - NoiNotizie : #Taranto: anche il progetto di esplosione di un'autocisterna nella caserma della @GDF. Tre militari fra gli indagat… -

Ultime Notizie dalla rete : Antimafia Gdf Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania I due provvedimenti patrimoniali in materia di antimafia eseguiti da militari delle Fiamme gialle del comando provinciale etneo e dello Scico, uno emesso dal Gip e l'altro dalla Procura, riguardano ...

'Ndrangheta, operazione ''Molo 13'': colpo ai narcos calabresi, 20 arresti e sequestri ...scattato in concomitanza con un'altra operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ... da parte dello Scico e del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catanzaro della GdF, è ...

Mafia: Gdf sequestra 12 mln beni in sei regioni e in Albania Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della ...

Gdf, Roma: sequestrati beni per 40 milioni di euro a imprenditore Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro emesso, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, dal locale Tribunale - Sezione ...

I due provvedimenti patrimoniali in materia dieseguiti da militari delle Fiamme gialle del comando provinciale etneo e dello Scico, uno emesso dal Gip e l'altro dalla Procura, riguardano ......scattato in concomitanza con un'altra operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale... da parte dello Scico e del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Catanzaro della, è ...Beni per 12 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in sette province di sei regioni italiane e in Albania, con la collaborazione di Eurojust, nell'ambito di un'inchiesta della ...Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro emesso, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, dal locale Tribunale - Sezione ...