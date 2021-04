Tommaso Zorzi e Francesco Oppini | «La nostra intimità va oltre l’amore»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 15 aprile 2021) Non è la prima volta che al “Grande Fratello Vip” si formano legami indissolubili, amicizie importanti. È quanto successo tra, che prima di varcare la soglia della porta rossa, non si conoscevano. Nella Casa erano inseparabili e non si trattava di un rapporto dettato dell’opportunismo, anzi. Lontano dalle telecamere l’amicizia tra l’influencer e il commentatore sportivo è cresciuta, diventando sempre più importante. leggi anche l’articolo —>confessione inattesa su Alba Parietti: «Con lei sinergia molto pericolosa» Un rapporto speciale, segnato anche dalla dichiarazione d’amore dipergiunta a qualche giorno dall’uscita dal reality show del figlio di Alba Parietti. Ospiti al “Maurizio ...