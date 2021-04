Terno d’Isola, sfonda le vetrine e ruba in una farmacia e in un bar: 22enne denunciato (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono state le telecamere di videosorveglianza a incastrare un 22enne bergamasco che mercoledì 14 aprile è stato denunciato dai carabinieri di Calusco d’Adda per furto e danno. Il ragazzo la notte tra lunedì 12 e martedì 13 aprile si è reso protagonista di due spaccate a Terno d’Isola. La prima in una farmacia, la seconda in un bar-pasticceria. In entrambi i casi il 22enne ha infranto le vetrate d’ingresso, si è introdotto all’inTerno dei locali e ha rubato 400 euro in totale e, dalla pasticceria, ha asportato anche delle apparecchiature di lavoro e un computer portatile. Le telecamere di videosorveglianza, posizionate poco distanti dai due luoghi del furto, hanno incastrato il ragazzo: secondo gli inquirenti, infatti, le immagini raccolte hanno ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono state le telecamere di videosorveglianza a incastrare unbergamasco che mercoledì 14 aprile è statodai carabinieri di Calusco d’Adda per furto e danno. Il ragazzo la notte tra lunedì 12 e martedì 13 aprile si è reso protagonista di due spaccate a. La prima in una, la seconda in un bar-pasticceria. In entrambi i casi ilha infranto le vetrate d’ingresso, si è introdotto all’indei locali e hato 400 euro in totale e, dalla pasticceria, ha asportato anche delle apparecchiature di lavoro e un computer portatile. Le telecamere di videosorveglianza, posizionate poco distanti dai due luoghi del furto, hanno incastrato il ragazzo: secondo gli inquirenti, infatti, le immagini raccolte hanno ...

