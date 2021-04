MotoGP, GP Portogallo 2021, Mir: “Tracciato che mi piace moltissimo, abbiamo una grande chance” (Di giovedì 15 aprile 2021) “La gara dello scorso anno non ha significato molto, abbiamo avuto tanti problemi tecnici. Questo Tracciato mi piace moltissimo e mi diverto a guidare qui. abbiamo una grande chance, io mi sento abbastanza sicuro”. Queste le parole di Joan Mir, campione iridato in carica, in vista del Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “La gara dello scorso anno non ha significato molto,avuto tanti problemi tecnici. Questomie mi diverto a guidare qui.una, io mi sento abbastanza sicuro”. Queste le parole di Joan Mir, campione iridato in carica, in vista del Gran Premio delsul circuito di Portimao. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo MotoGP Portogallo, Morbidelli: 'Non ho perso la mia motivazione' MotoGP Portogallo: Marc Marquez ha passato l'ultima visita medica 'Felice delle contromisure prese da Yamaha' A proposito dei problemi accusati in Qatar, comunque, 'Morbido' rassicura: ' Da parte di ...

Zarco fa polemica: 'Mi hanno obbligato alla mascherina. Il vaccino? Non sappiamo cosa sia veramente' Il francese, due volte iridato nel 2015 e 2016, è attualmente alla guida del campionato di MotoGp ... Gran Premio del Portogallo Marquez torna: c è l ok dei medici già per Portimao 10/04/2021 A 07:34 ...

MotoGP, Bagnaia: “Marquez fa scalpore, io penso a me stesso” Il Portogallo attende Francesco Bagnaia. Per il pilota Ducati Factory sarà un weekend impegnativo su un tracciato insidioso. In ogni caso, dopo il terzo posto conquistato nel GP del Qatar e il ...

MotoGP | Lorenzo: “Marquez a podio mi sorprenderebbe” Tutto l’ambiente del Motomondiale aspetta con enorme curiosità la terza gara di questa stagione 2021. L’appuntamento di Portimao infatti vede l’attesissimo ritorno in pista di Marc Marquez, a nove mes ...

