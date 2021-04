Europa League, Roma-Ajax 1-1: giallorossi in semifinale (Di giovedì 15 aprile 2021) La Roma si qualifica alla semifinale di Europa League. I giallorossi pareggiano per 1-1 all’Olimpico contro l’Ajax nel match di ritorno dei quarti di finale e passano in virtù del successo per 2-1 conquistato all’Amsterdam Arena una settimana fa. Al vantaggio dei lanceri firmato da Brobbey al 49? risponde Dzeko al 72?. Funweek. Leggi su funweek (Di giovedì 15 aprile 2021) Lasi qualifica alladi. Ipareggiano per 1-1 all’Olimpico contro l’nel match di ritorno dei quarti di finale e passano in virtù del successo per 2-1 conquistato all’Amsterdam Arena una settimana fa. Al vantaggio dei lanceri firmato da Brobbey al 49? risponde Dzeko al 72?. Funweek.

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma - Ajax 1 - 1: Dzeko si sveglia, Fonseca vola in semifinale ROMA - La Roma è in semifinale di Europa League. A tre anni dall'esaltante cavalcata in Champions, interrotta dal Liverpool, i giallorossi tornano protagonisti in Europa. Nel segno di Dzeko, il più atteso (non segnava dal 25 febbraio),...

Date semifinale Europa League Roma - Manchester United: tutte le info ROMA - La Roma in semifinale di Europa League . I giallorossi nella gara di ritorno contro l'Ajax con tanto cuore, orgoglio e carattere sono riusciti a resistere agli assalti degli olandesi e chiudere il match con un 1 a 1 che ...

Cavani segna in Europa da 11 stagioni Edinson Cavani non si ferma più e segna per l'11ª stagione consecutiva in Europa regalando una rete al suo Manchester United contro il Granada.

Highlights Roma-Ajax, sintesi e gol Europa League – Video Il giocatore controlla, anticipa Pau Lopez in uscita con un tocco morbido porta i lancieri in vantaggio Al 13' butto errore di Pau Lopez che nel rinvio serve involontariamente Antony che entra in area ...

