Cristina Incorvaia e David Scarantino | che fine hanno fatto gli ex del Trono over passati per Temptation Island

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 aprile 2021) Skip to contentsono stati due partecipanti deldi Uomini e Donne. Sono andati via mano nella mano, ma la loro storia si è conclusa dopo aver testato il proprio amore a. Ecco chei due bellissimi.– Solonotizie24L’esperienza a UeDsi è messa in gioco in un secondo momento nello studio di Maria De Filippi. Nel frattempoaveva messo la parolaalla conoscenza della dama Valentina Autiero. Quando haingresso, non ha...