Covid | Berlino | servono nuove restrizioni subito

Ultime Notizie dalla rete : Covid Berlino

"I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente". Lo ha detto Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ain conferenza stampa. "Non si può aspettare fino alla settimana prossima quando si approverà la legge sul freno di emergenza. Il tempo stringe e non possiamo aspettare. Servono nuove misure ...Vivicittà si è corsa a Sarejevo, sotto le bombe; si è corsa nelladel crollo del muro; si è corsa a Baghdad e a Korogocho, in Kenya nella discarica del mondo. ...a causa dell'emergenza- ...A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 è diminuito in Germania il numero delle imprese di nuova fondazione, con una contrazione ..."I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente". Lo ha detto Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn a Berlino in conferenza stampa. (ANSA) ...