Can Yaman, "addio improvviso" | L'Italia si interroga sul perché Can Yaman è un artista davvero amato dal pubblico italiano. All'improvviso però si è scatenato un vero e proprio caso. Ma cosa è successo? L'attore turco ha conquistato il nostro paese con il ruolo del suo omonimo nella soap tv turca Daydreamer Le ali del sogno e ancora prima aveva fatto parlare di sé per Bitter Sweet un altra soap del suo paese sbarcata in tutta Europa. Questo gli aveva permesso di stringere anche varie collaborazioni fino ad arrivare a recitare in Che Dio ci aiuti 6 al fianco di Elena Sofia Ricci. Ovviamente si era parlato a lungo anche della sua bellezza, ragazzo dal fisico straordinario era stato accostato a Diletta Leotta per un'ipotetica storia d'amore. Fino a che i due hanno deciso di venire alla luce e ammettere che in ...

Notizia nera per Can Yaman, costretto a incassare un colpo pesante

Can Yaman sparisce dai social: disattivato il profilo dell'attore Sono tante le fan che hanno imparato ad amare il famoso attore di 'Daydreamer'; parliamo infatti di Can Yaman . L'attore col tempo ha saputo dimostrare le proprie doti di attore ma soprattutto è molto apprezzato dalle fan anche per il suo fascino latino che di certo non guasta nel mondo dello ...

Can Yaman è scomparso dai social: ecco i retroscena Senza alcun preavviso, Can Yaman è scomparso da tutti i social lasciando un vuoto tra le fans e misteri circa l'allontanamento ...

Can Yaman è scomparso da Instagram L'attore ha cancellato il suo profilo, senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower. Una risposta agli hater o un attacco hacker?

