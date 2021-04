Cacciata di casa perchè gay, va avanti la raccolta fondi per Malika (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha raggiunto i 100 mila euro la raccolta fondi per Malika, la 22enne di Castelfiorentino, che ha reso noto di essere stata Cacciata di casa dopo aver rivelato di aver una relazione con un'altra donna. L'iniziativa per dare un sostegno tangibile alla giovane donna, che nel giro di pochi giorni ha visto moltiplicarsi i gesti di solidarietà, è partita dalla cugina di Malika sulla piattaforma crowdfunding GoFundMe. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha raggiunto i 100 mila euro laper, la 22enne di Castelfiorentino, che ha reso noto di essere statadidopo aver rivelato di aver una relazione con un'altra donna. L'iniziativa per dare un sostegno tangibile alla giovane donna, che nel giro di pochi giorni ha visto moltiplicarsi i gesti di solidarietà, è partita dalla cugina disulla piattaforma crowdfunding GoFundMe.

