Tennis: Atp Montecarlo, Cecchinato fuori al secondo turno (Di mercoledì 14 aprile 2021) Montecarlo, 14 apr. -(Adnkronos) - Si ferma al secondo turno la corsa di Marco Cecchinato al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il siciliano, numero 92 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al belga David Goffin, numero 15 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e cinque minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021), 14 apr. -(Adnkronos) - Si ferma alla corsa di Marcoal torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 2.082.960 euro). Il siciliano, numero 92 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, cede al belga David Goffin, numero 15 del ranking Atp e 11 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e cinque minuti.

Advertising

WeAreTennisITA : ?? Arriva un nuovo torneo in Italia: si giocherà un ATP 250 a PARMA La settimana dal 22 al 29 maggio, quella libera… - SkySport : ATP Montecarlo, i risultati degli italiani: #Fognini agli ottavi, #Caruso eliminato ? Ora in campo #Sinner ??… - c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - FrebetTennis : Cassa anche oggi ????? Frebet una garanzia ?? #tennis #djokovic #sinner #goffin #cecchinato #rolexmcmasters #atp… - vitasportivait : ?? #Tennis | #RolexMCMasters Niente da fare per Marco #Cecchinato ???? che cede nettamente a David Goffin ???? con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp Atp Montecarlo: Fognini batte Thompson e accede agli ottavi. Caruso battuto da Rublev Fognini, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, ha sconfitto l'australiano, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3 in un'ora e 22 minuti. Al turno successivo il ligure sfiderà ...

Fognini agli ottavi a Montecarlo, Caruso eliminato Il siciliano, numero 89 ATP, è stato eliminato dal russo Andrey Rublev, sesta testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2.

Su Sky Sport 12 tornei tra ATP 500 e 250: senza sosta fino a Wimbledon. Tutte le novità Sky Sport Nessuna domanda per Hurkacz: di chi è la colpa? Nessun giornalista ha presenziato alla conferenza stampa di Hubert Hurkacz. Ecco come è potuto accadere Tra i video curiosi pubblicati da Tennis TV sui social media durante la giornata di martedì, c’è ...

Atp Montecarlo in diretta: ora Djokovic-Sinner. Fognini batte Thompson Sul Court de Princes Fabio Fognini continua la difesa del titolo conquistato a Montecarlo 2019. Stavolta trova l’australiano Jordan Thompson, numero 63 del ranking e battuto lo scorso anno a Melbourne ...

Fognini, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, ha sconfitto l'australiano, numero 63 del ranking, con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3 in un'ora e 22 minuti. Al turno successivo il ligure sfiderà ...Il siciliano, numero 89, è stato eliminato dal russo Andrey Rublev, sesta testa di serie, che si è imposto con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2.Nessun giornalista ha presenziato alla conferenza stampa di Hubert Hurkacz. Ecco come è potuto accadere Tra i video curiosi pubblicati da Tennis TV sui social media durante la giornata di martedì, c’è ...Sul Court de Princes Fabio Fognini continua la difesa del titolo conquistato a Montecarlo 2019. Stavolta trova l’australiano Jordan Thompson, numero 63 del ranking e battuto lo scorso anno a Melbourne ...