Sileri | ' Riaperture progressive dal 1Â° maggio' Nuove regole per ristoranti | cinema e palestre

Advertising

ocsecnarf1 : RT @nicdemuro: +++ GOVERNO: DAL 15 MAGGIO RIAPRONO RISTORANTI +++ #SILERI A #dimartedì : 'DAL 15 MAGGIO CI SARANNO MOLTE RIAPERTURE. COME… - nicdemuro : +++ GOVERNO: DAL 15 MAGGIO RIAPRONO RISTORANTI +++ #SILERI A #dimartedì : 'DAL 15 MAGGIO CI SARANNO MOLTE RIAPERTU… - infoitinterno : Covid Italia, Sileri: 'Riaperture? Dal 1 maggio con giudizio' - infoitinterno : L'annuncio di Sileri: 'Riaperture dal primo maggio ma con gradualità' - infoitinterno : Covid, Sileri apre uno spiraglio per la ripartenza: “Possibili riaperture dal 1 maggio” -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Riaperture

A pronunciarsi a favore di un'uscita progressiva dalle restrizioni di questi mesi è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo: "Io sono a favore di. Abbiamo dati in miglioramento, l'......del Governo Draghi di voler rivedere i parametri per l'allentamento delle restrizioni è stato Pierpaolo, sottosegretario di Stato al ministero della Salute. 'Io sono a favore di. ...Ai microfoni di TgCom24 è la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a dire che “maggio sarà il mese delle riaperture di tutte le attività economiche. Non dobbiamo deragliare all’ultimo ...Bar, ristoranti, piscine, palestre, cinema e teatri: le Regioni che potrebbero riaprire prima. Dati e criteri, tutto dipende dai numeri e dall’andamento della campagna vaccinale.