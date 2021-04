Ripartenza concerti, Coma Cose: “Arrabbiati per come è stata trattata la musica” (Di mercoledì 14 aprile 2021) foto di Mattia GuoloMILANO – “Siamo Arrabbiati per ciò che sta succedendo, per come è stata trattata la musica e per come è stato trattato tutto il comparto artistico”. Lo hanno dichiarato questa mattina i Coma Cose, a margine della videoconferenza stampa per la presentazione del loro nuovo album Nostralgia. Fausto Lama e California sono stati interpellati sull’eventuale Ripartenza del settore degli spettacoli e, a proposito della possibilità di tornare a fare concerti in sicurezza, hanno aggiunto: “Almeno proviamoci, vediamo che cosa succede”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021) foto di Mattia GuoloMILANO – “Siamoper ciò che sta succedendo, perlae perè stato trattato tutto il comparto artistico”. Lo hanno dichiarato questa mattina i, a margine della videoconferenza stampa per la presentazione del loro nuovo album Nostralgia. Fausto Lama e California sono stati interpellati sull’eventualedel settore degli spettacoli e, a proposito della possibilità di tornare a farein sicurezza, hanno aggiunto: “Almeno proviamoci, vediamo che cosa succede”. L'articolo L'Opinionista.

