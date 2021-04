Nella moschea Fatima c’è la prima imam donna di Parigi: “L’Islam è libertà” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sui tappeti, donne e uomini sono fianco a fianco senza distinzione. Di fronte a loro, in una stanza Parigina, due donne imam guidano la preghiera, un momento senza precedenti per il culto musulmano in Francia. Era l’11 settembre 2019 e a Parigi si respirava aria di rivoluzione. Da allora lo spirito riformista conduce l’operato di Kahina Bahloul, l’imam donna che da poco meno di un anno guida la preghiera Nella moschea Fatima, audace avanguardia religiosa nel 12ème arrondissement, ex quartiere popolare di Parigi gentrificatasi negli anni Novanta tra la Cinémathèque e l’Opéra Bastille. Kahina Bahloul è una delle tre imam della Francia e incarna una corrente riformista delL’Islam che non si combina ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sui tappeti, donne e uomini sono fianco a fianco senza distinzione. Di fronte a loro, in una stanzana, due donneguidano la preghiera, un momento senza precedenti per il culto musulmano in Francia. Era l’11 settembre 2019 e asi respirava aria di rivoluzione. Da allora lo spirito riformista conduce l’operato di Kahina Bahloul, l’che da poco meno di un anno guida la preghiera, audace avanguardia religiosa nel 12ème arrondissement, ex quartiere popolare digentrificatasi negli anni Novanta tra la Cinémathèque e l’Opéra Bastille. Kahina Bahloul è una delle tredella Francia e incarna una corrente riformista delche non si combina ...

