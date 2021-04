MotoGP, Dovizioso: “Vorrei tornare il prossimo anno” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Andrea Dovizioso dopo il test con l’Aprilia: “Insieme abbiamo deciso di fare un’altra prova al Mugello”. ROMA – Andrea Dovizioso soddisfatto dopo il test con l’Aprilia. Un primo ritorno in sella ad una moto dopo la separazione con la Ducati. “E’ stata una bella emozione risalire in sella ad una MotoGP – il primo commento del forlivese, riportato da Sky Sport – e per questo voglio ringraziare Aprilia Racing. Sono stati tre giorni interessanti e dedicati in gran parte a trovare la posizione migliore sulla moto. Assieme abbiamo deciso di fare un altro test al Mugello tra circa un mese e nel frattempo lavorare su alcuni aspetti della moto“. Il forlivese ha parlato anche del suo futuro: “Mi piacerebbe tornare il prossimo ano. E’ stato bello ritornare in pista e sono molto grato per ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Andreadopo il test con l’Aprilia: “Insieme abbiamo deciso di fare un’altra prova al Mugello”. ROMA – Andreasoddisfatto dopo il test con l’Aprilia. Un primo ritorno in sella ad una moto dopo la separazione con la Ducati. “E’ stata una bella emozione risalire in sella ad una– il primo commento del forlivese, riportato da Sky Sport – e per questo voglio ringraziare Aprilia Racing. Sono stati tre giorni interessanti e dedicati in gran parte a trovare la posizione migliore sulla moto. Assieme abbiamo deciso di fare un altro test al Mugello tra circa un mese e nel frattempo lavorare su alcuni aspetti della moto“. Il forlivese ha parlato anche del suo futuro: “Mi piacerebbeilano. E’ stato bello riin pista e sono molto grato per ...

