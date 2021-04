Johnson&Johnson stop, l’ematologo Mannucci: “Si guardi all’Inghilterra, è la dimostrazione lampante che i vaccini servono e funzionano” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Prima del caso dei vaccini eravamo terrorizzati da ben altro, ovvero dalle trombosi tradizionali venose ma anche dalle embolie polmonari che si sviluppavano nei pazienti Covid in un caso sue tre nelle rianimazioni e in un caso su dieci negli altri reparti”. Pier Mannuccio Mannucci, ematologo con quasi 13oo pubblicazioni scientifiche, professore emerito di Medicina Interna dell’Università Statale di Milano, consulente per l’Aifa, al fattoquotidiano.it dice di guardare alla Gran Bretagna come “dimostrazione lampante che i vaccini servono e funzionano” e ricorda che molti altri farmaci, anche quelli uso più comune come l’Aspirina, possono avere effetti collaterali: “Negli Stati Uniti ci sono 10mila casi all’anno di trombosi gastroenteriche“. La notizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Prima del caso deieravamo terrorizzati da ben altro, ovvero dalle trombosi tradizionali venose ma anche dalle embolie polmonari che si sviluppavano nei pazienti Covid in un caso sue tre nelle rianimazioni e in un caso su dieci negli altri reparti”. Pier, ematologo con quasi 13oo pubblicazioni scientifiche, professore emerito di Medicina Interna dell’Università Statale di Milano, consulente per l’Aifa, al fattoquotidiano.it dice di guardare alla Gran Bretagna come “che i” e ricorda che molti altri farmaci, anche quelli uso più comune come l’Aspirina, possono avere effetti collaterali: “Negli Stati Uniti ci sono 10mila casi all’anno di trombosi gastroenteriche“. La notizia ...

Advertising

VittorioSgarbi : Quindi anche “Johnson & Johnson” non va bene? Vabbè, ma allora dateci del Lambrusco! @stampasgarbi @Libero_official - ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - QPeriscopica : RT @Open_gol: Trattative ancora in corso per il rinnovo dei contratti con tutte le case farmaceutiche. La Commissione europea non esclude c… - News24_it : La Danimarca sospende AstraZeneca e ferma il vaccino di Johnson & Johnson - Corriere della Sera 2021-04-14T12:13:29… -