GTA | aumentano i rumors e l’attesa | ambientazione moderna ?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non c’è bisogno di presentazioni per quanto riguarda la celebre serie di videogiochi GTA, Grand Theft Auto, sviluppata da Rockstar North e Rockstar Leeds dal 1997. Per chi però non sapesse di cosa stiamo parlando GTA è un videogioco in cui il protagonista, il giocatore, controlla un fuorilegge e la sua ascesa nella criminalità organizzata. Fino ad oggi la serie GTA conta ben sette capitoli principali: Grand Theft Auto, Grand Theft Auto II, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto IV e Grand Theft Auto V. E cinque Spin-off: Grand Theft Auto: London 1969, Grand Theft Auto: Advance, Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Grand Theft Auto: Vice City Stories e Grand Theft Auto: Chinatown Wars. D’altra parte GTA è una delle serie più famose di videogiochi e nel 2016 ha venduto oltre 250 milioni di copie in ...