Cittadinanza italiana a Zaki | via libera del Senato

Il Senato approva la mozione per la Cittadinanza italiana a Patrick Zaki: il testo è stato approvato con 208 voti favorevoli, zero contrari e 33 astenuti E' stata approvata con 208 voti favorevoli, zero contrari e 33 astenuti la mozione sulla concessione della Cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione, discussa stamani nell'aula del Senato.

