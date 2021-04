Cercasi Darius disperatamente | rapito il coniglio più grande del mondo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilpiùdel, è statodal suo recinto in Inghilterra: la proprietaria Annette ha promesso una lauta ricompensa a chiunque riesca a recuperarlo., ilpiùdel(screenshot video), ilpiùdel, è stato. Il leporide gigante continentale è stato visto per l’ultima volta sabato 10 aprile nel suo recinto di Stoulton, in Inghilterra, a circa 130 miglia da Londra. Secondo le autorità non può essersi allontanato da solo. Il drammatico rapimento ha lasciato nello sconforto la proprietaria, Annette Edwards, che ha promesso una super ricompensa a chiunque riesca a ...

"Si presume che sia stato rubato dalla sua gabbia nel giardino dei proprietari nella notte di sabato 11 aprile" (la Repubblica) Darius, the world’s longest rabbit, has gone missing. La polizia di ...L'animale, lungo 129 cm per 20 chili, è entrato nel 2010 nel Guinness dei primati. Maxi ricompensa per chi lo ritrova e lo riporta a casa ...