Alla scoperta del Sangiovese | padre di alcuni vini più famosi d’Italia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilè uno dei vitigni da cui si ottengonodeipiùal mondo, come il Chianti e il Brunello di Montalcino. È coltivato in tutta l’Italia Centrale ma alcune delle sue espressioni migliori le troviamo sicuramente in Toscana. Questo vitigno ha origini molto antiche, come tale è conosciuto fin dal 1500, ma la sua origine è molto probabilmente etrusca, in particolare sembra provenire dzona a nord del Tevere. Ma come è nato il nome? Ci sono diverse teorie che rispondono a questa domanda: una sostiene che derivi da “sangiovannese” ossia originario di San Giovanni Valdarno (in provincia di Arezzo), mentre un’altra che venga da “sangue di Giove”, riferendosi al Monte Giove, nei pressi di Santarcangelo di Romagna. In molte regioni, inoltre, ci sono ...