Troppe cremazioni a Roma | da domani privilegiate le altre forma di sepoltura

Advertising

globalistIT : - RoccoPetraglia1 : RT @ilmessaggeroit: Roma, a Prima Porta lo stop alle cremazioni: «Troppe salme nei depositi» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Roma, a Prima Porta lo stop alle cremazioni: «Troppe salme nei depositi» - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Roma, a Prima Porta lo stop alle cremazioni: «Troppe salme nei depositi» - Gresy73 : RT @ilmessaggeroit: Roma, a Prima Porta lo stop alle cremazioni: «Troppe salme nei depositi» -

Ultime Notizie dalla rete : Troppe cremazioni

Un caso che riporta indietro la mente facendomi ricordare il dramma dei morti di Bergamo. A causa dell'alto numero di morti, sonole salme da cremare a Roma e Ama, la municipale che si occupa anche dei servizi cimiteriali della Capitale, annuncia cda domani 'e per tutti i giorni strettamente utili, al fine di ridurre il ...A Roma ci sono troppi morti a causa del Covid , ma non solo, e quindisalme da cremare. Un problema non da poco e così Ama, la municipale che si occupa anche dei ...semplicemente le...La capitale in difficoltà per i troppi morti: Ama annuncia che sarà ridotto il numero di salme in giacenza per cremazione, a seguito dello straordinario flusso in entrata registrato negli ultimi giorn ...Troppi decessi e troppi tagli da anni ... Solo che il problema è doppio: le cremazioni procedono a rilento rispetto alla richiesta effettiva e le sepolture soffrono la mancanza di posti liberi nei ...