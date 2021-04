Giannelli (ANP): “Bisogna puntare ad un nuovo modo di insegnare e valutare” (Di martedì 13 aprile 2021) L'episodio della studentessa bendata di fronte al computer per dimostrare di non barare durante l'interrogazione "sia lo spunto per rinnovare le nostre prassi didattiche puntando ad un nuovo modo di insegnare e valutare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) L'episodio della studentessa bendata di fronte al computer per dimostrare di non barare durante l'interrogazione "sia lo spunto per rinnovare le nostre prassi didattiche puntando ad undi". L'articolo .

Advertising

LavoroLazio_com : Scuola, Giannelli (pres. ANP): “Contrari a stop vaccinazione docenti, è una categoria a rischio' Antonello Giannell… - AgenziaOpinione : RADIO CUSANO CMPUS * SCUOLA, GIANNELLI (PRES. ANP), « CONTRARI ALLO STOP DELLE VACCINAZIONE AI DOCENTI, È UNA CATEG… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Giannelli (ANP): “Irrazionale non concludere il vaccino per il personale scolastico. Sulla scuol… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Oltre l'80% del personale scolastico è stato vaccinato'. Ad affermarlo è il presidente dell'Associazione Nazionale dei… - AurelioArcano : Per la scuola #sideveessereportati Riapertura scuole, Giannelli (ANP): 'Il sistema dei trasporti non è stato messo… -