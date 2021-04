Draghi spinge per le riaperture: in che consiste il piano del governo per maggio (Di martedì 13 aprile 2021) riaperture maggio – Martedì 13 aprile 2021. La protesta di ‘Io Apro’ nel cuore della Capitale non hanno lasciato indifferente il premier Mario Draghi, che spinge sulle riaperture per consentire al Paese, in affanno per l’emergenza Covid, di ripartire seppur gradualmente. Ma i problemi sono tanti: in primis le difficoltà nel reperire le dosi di vaccino necessarie per frenare la corsa del virus. Una data precisa per il riavvio delle attività chiuse da tempo ancora non c’è, ma il presidente del Consiglio, patisce la divisione nell’esecutivo tra aperturisti e rigoristi. leggi anche l’articolo —> Centinaia in coda a Potenza e Matera per il vaccino AstraZeneca: file anche a Milano riaperture maggio: il piano del governo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 aprile 2021)– Martedì 13 aprile 2021. La protesta di ‘Io Apro’ nel cuore della Capitale non hanno lasciato indifferente il premier Mario, chesulleper consentire al Paese, in affanno per l’emergenza Covid, di ripartire seppur gradualmente. Ma i problemi sono tanti: in primis le difficoltà nel reperire le dosi di vaccino necessarie per frenare la corsa del virus. Una data precisa per il riavvio delle attività chiuse da tempo ancora non c’è, ma il presidente del Consiglio, patisce la divisione nell’esecutivo tra aperturisti e rigoristi. leggi anche l’articolo —> Centinaia in coda a Potenza e Matera per il vaccino AstraZeneca: file anche a Milano: ildel...

