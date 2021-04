Covid, in Campania scatta l’allarme: “900 studenti non seguono le lezioni in DaD” (Di martedì 13 aprile 2021) Nella Regione Campania scatta l'allarme: in pochi giorni 900 segnalazioni di abbandono scolastico, di alunni che, complice anche il Covid, non seguono le lezioni in Dad. Lo riferisce Maria de Luzenberger, il capo della Procura della Repubblica del Tribunale per i minori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 aprile 2021) Nella Regionel'allarme: in pochi giorni 900 segnalazioni di abbandono scolastico, di alunni che, complice anche il, nonlein Dad. Lo riferisce Maria de Luzenberger, il capo della Procura della Repubblica del Tribunale per i minori. L'articolo .

