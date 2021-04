Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera in tv, 13 aprile 2021: inchieste, temi, ospiti, interviste (Di martedì 13 aprile 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “Fuori dal Coro“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampia analisi sulla situazione epidemiologica in Italia. Si parlerà della contrapposizione tra la posizione di prudenza del ministro Speranza e le prospettive di riapertura; dell’andamento del piano vaccinale con l’Italia che arranca nella “classifica” europea delle somministrazioni giornaliere. Fuori dal Coro, puntata martedì 13 aprile 2021: ospiti, Anticipazioni e servizi La trasmissione ha realizzato, con la collaborazione di un laboratorio specializzato, un’analisi su maniglie, pulsantiere, scorri mano e tutti i luoghi dove si appoggiano le mani sui mezzi pubblici e ha riscontrato la presenza di tracce di Covid in tram e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 aprile 2021) Torna in prima serata su Rete 4 “dal“, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Ampia analisi sulla situazione epidemiologica in Italia. Si parlerà della contrapposizione tra la posizione di prudenza del ministro Speranza e le prospettive di riapertura; dell’andamento del piano vaccinale con l’Italia che arranca nella “classifica” europea delle somministrazioni giornaliere.dal, puntata martedì 13e servizi La trasmissione ha realizzato, con la collaborazione di un laboratorio specializzato, un’analisi su maniglie, pulsantiere, scorri mano e tutti i luoghi dove si appoggiano le mani sui mezzi pubblici e ha riscontrato la presenza di tracce di Covid in tram e ...

