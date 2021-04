Söder sfida Laschet e si candida a guidare la Germania post-Merkel (Di lunedì 12 aprile 2021) Markus Söder, leader della CSU e Primo Ministro bavarese, ha deciso di correre per la guida della CDU sfidando Armin Laschet, il neo-presidente del partito. I sondaggi danno Söder in vantaggio. Markus Söder ha ufficializzato la sua candidatura alla cancelleria tedesca, con la Cdu, alle elezioni di settembre. Di fatto, il Primo Ministro della Baviera e leader della Csu lancia una sfida all’attuale capo della Cdu, Armin Laschet, anch’egli candidato per la posiziojne di cancelliere. È una sfida interna nella coalizione Cdu-Csu che punta ad eleggere il nuovo cancelliere nell’epoca post-Merkel. “Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la Cdu non vuole, il lavoro comune ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) Markus, leader della CSU e Primo Ministro bavarese, ha deciso di correre per la guida della CDUndo Armin, il neo-presidente del partito. I sondaggi dannoin vantaggio. Markusha ufficializzato la suatura alla cancelleria tedesca, con la Cdu, alle elezioni di settembre. Di fatto, il Primo Ministro della Baviera e leader della Csu lancia unaall’attuale capo della Cdu, Armin, anch’eglito per la posiziojne di cancelliere. È unainterna nella coalizione Cdu-Csu che punta ad eleggere il nuovo cancelliere nell’epoca. “Se la Cdu fosse pronta a sostenermi, sarei pronto. Se la Cdu non vuole, il lavoro comune ...

Ultime Notizie dalla rete : Söder sfida Markus Söder lancia la sfida: il leader bavarese si candida a guidare la Germania dopo Merkel Söder è invece molto popolare, ma la sua caratterizzazione regionale potrebbe rivelarsi un handicap: due volte nel Dopoguerra, nel 1980 e nel 2002, l'Unione ha scelto un candidato cristiano - sociale ...

Söder, il governatore bavarese sfida Laschet e si candida a guidare la Germania dopo Merkel: la linea dura sul Covid e il feeling con i ... Söder però raccoglie la sfida dopo che un anno di pandemia ha spostato i consensi a suo favore: il governatore è sempre rimasto al fianco della linea dura sulle restrizioni voluta dalla cancelliera ...

