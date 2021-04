Snam4Mobility | inaugurata in Trentino-Alto Adige prima stazione rifornimento gas naturale

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – In seguito all’accordo sottoscritto nel 2019 tra Tamoil Italia eper ampliare le infrastrutture a supporto della mobilità sostenibile a gasin Italia, è statain, lungo l’autostrada del Brennero, una nuovadidi gascompresso (CNG) per autoveicoli. Altre stazioni realizzate in collaborazione dalle due società verranno inaugurate entro il mese di maggio in Abruzzo (Mozzagrogna – CH), Lombardia (Madignano – CR), Marche (Ascoli Piceno) e Piemonte (Pinerolo). L’impianto, realizzato nell‘area di servizio Tamoil di Paganella Est (Km 132 della A22), – fa sapere Snam in una nota – “amplia ulteriormente l’offerta di gas...

ilmessaggero.it

