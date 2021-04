Roma, Calenda: “Non mi ritiro neanche con Zingaretti, basta parlare di primarie” (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Se mi ritirerei di fronte a una candidatura di Zingaretti a Roma? Che mi sarei ritirato di fronte a un candidato forte del Pd lo dissi a novembre, ma fino a oggi il centrosinistra ha parlato solo del centrosinistra e non ha parlato ai romani. Io intanto ho visitato tutti i quartieri, ho studiato i problemi della città, ho presentato un piano rifiuti, ho parlato ai romani. Questa città però, tra i tanti problemi, ha anche un problema di classe dirigente locale di tutti i partiti, Pd compreso, e o uno vuole rinnovarla oppure può diventare sindaco anche Superman, ma dopo due giorni lo fanno fuori“. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, intervenendo in diretta alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7. Leggi su dire (Di lunedì 12 aprile 2021) ROMA – “Se mi ritirerei di fronte a una candidatura di Zingaretti a Roma? Che mi sarei ritirato di fronte a un candidato forte del Pd lo dissi a novembre, ma fino a oggi il centrosinistra ha parlato solo del centrosinistra e non ha parlato ai romani. Io intanto ho visitato tutti i quartieri, ho studiato i problemi della città, ho presentato un piano rifiuti, ho parlato ai romani. Questa città però, tra i tanti problemi, ha anche un problema di classe dirigente locale di tutti i partiti, Pd compreso, e o uno vuole rinnovarla oppure può diventare sindaco anche Superman, ma dopo due giorni lo fanno fuori“. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma, intervenendo in diretta alla trasmissione L’aria che tira, in onda su La7.

