Presidi italiani | Vaccino ai docenti della scuola non è privilegio Stop assurdo

(Di lunedì 12 aprile 2021) «Non siamo d’accordo», con lodei vaccini al personale, «dissentiamo fermamente: il personaleha ricevuto la prima dose per oltre il 70%, manca un quarto e trattandosi...

Advertising

inotg_inot59 : @AzzolinaLucia @soniabetz1 Brava I banchi a rotelle li hanno scelto i presidi insieme ai provveditorato regionale… - ilSipontinoNet : ? 'Necessario assumere più psicologi nelle #Scuole e nelle Aziende Sanitarie istituendo presidi psicologici per tut… - sofiapisu95 : RT @Cucina_Italiana: Scopriamo le specialità dei nuovi Presìdi #SlowFood ?? - Cucina_Italiana : Scopriamo le specialità dei nuovi Presìdi #SlowFood ?? - Remo44615152 : tutta la destra si è venduta alla sinistra!?? ci avete fatto caso dal giorno della manifestazione spariti #Toti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidi italiani

Gazzetta del Sud

Lo dice all ANSA il presidente dell Associazione nazionale, Antonello Giannelli....sanitario pubblico e nazionale che garantisca a tutti i cittadiniil diritto alla salute ed elevati standard di cura, contro regionalizzazione e privatizzazioni, il rafforzamento dei...“Selam palace: la strada non è la soluzione”. Recita così un grande striscione affisso all’esterno del Dipartimento delle politiche sociali del comune di Roma, dove una ventina di persone, tra cui att ...«Non siamo d’accordo», con lo stop dei vaccini al personale della scuola, «dissentiamo fermamente: il personale della scuola ha ricevuto la prima dose per ...