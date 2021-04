Palermo | confermato stato di agitazione lavoratori Amat | ' presto sarà sciopero'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Palermo confermato

Metro

... ma alla situazione generale di crisi in cui versa l'Amat, rispetto alla quale riteniamo non ci siano allo stato attuale le adeguate risposte, soprattutto da parte del socio unico Comune di'. ...il rosso per la Valle d Aosta, fascia nella quale passa anche la Sardegna. Passano in ... Quello che abbiamo registrato in provincia divale anche per il resto dell Isola: abbiamo un ...La Polizia Di Stato ha eseguito un Fermo di Indiziato di Delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di ... attività intercettive che hanno permesso di ...Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Prendiamo atto dell’impegno assunto dall’azienda per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori entro la settimana, ma resta lo stato di agitazione che potrebbe pre ...