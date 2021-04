Italia da oggi più arancione. Speranza ottimista: avremo un'estate più libera (Di lunedì 12 aprile 2021) Quattro Regioni si mantengono in rosso: Campania, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. Otto studenti su dieci tornano in ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 aprile 2021) Quattro Regioni si mantengono in rosso: Campania, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta. Otto studenti su dieci tornano in ...

AlbertoBagnai : Ma visto che oggi il tema del giorno sono i processi, questa notizia interessa? - Agenzia_Ansa : Sono quasi 8.500 le persone in attesa di trapianto in Italia. Il settore è in difficoltà a causa della pandemia che… - ItalianAirForce : #Oggi celebriamo lo #HumanSpaceFlight Day ?? con Guidoni, Cheli, Vittori, Parmitano e Cristoforetti, che hanno rappr… - Rossell57015480 : RT @AzzurraBarbuto: Si può entrare in Italia da clandestini, ma i cittadini italiani non possono entrare a Roma per manifestare in difesa d… - Dario14000911 : RT @intuslegens: Hanno ridotto alla fame milioni di famiglie. Oggi i padri e le madri, disperati, vanno a #Roma a chiedere giustizia. La #L… -

Montecarlo più azzurro che mai: 9 italiani al via. Ma la pioggia ferma il gioco Allora l'Italia era la seconda nazione con più giocatori nei top 30 dopo gli Stati Uniti che ne avevano incredibilmente 11, oggi siamo l'unica nazione ad avere 4 giocatori tra i primi 28 del mondo. E ...

news Italia Oggi Vaccini anti-Covid, oltre 4,2 milioni di dosi alle Regioni tra il 15 e il 22 aprile Ci saranno anche le fiale del vaccino Janssen (Johnson & Johnson) tra leoltre 4,2 milioni di dosi che verranno complessivamente consegnate tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle ...

De Luca: senza vaccini non partecipiamo alla Conferenza Stato-Regioni Il presidente della Regione Campania, Voncenzo De Luca, alza la voce con il governo e lancia duri messaggi di protesta. "Se per aprile non arrivano in Campania i 200mila vaccini in meno che ci hanno ...

