È Lillo la vera sorpresa di LOL (Di lunedì 12 aprile 2021) Nella monotonia ciclica fatta di grandi fratelli e isole di morti di fama non mi ha sorpreso il successo di LOL, il format di Prime Video che ha messo in un teatro 10 comici e li ha costretti a interagire per 6 ore, con l'obiettivo di far fuori uno ad uno chi di loro non riuscisse a resistere senza ridere. Un esperimento che diverte e funziona, dal taglio azzeccato caratterizzato da una buona confezione e da una libertà di parola, e parolacce, che difficilmente sarebbe consentita sui canali della televisione generalista. Anche solo limitandoci ai commenti sui social, visto che non disponiamo dei dati di ascolto della piattaforma, LOL ha un gradimento trasversale come raramente mi è capitato di vedere. Bacheche e feed ormai totalmente invasi da clip, meme e citazioni diventate il tormentone di questi giorni. Io che odio gli spoiler non farò certamente qui il nome del vincitore, ma vi ...

