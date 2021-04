È Denise Pipitone? Spunta una nuova foto misteriosa: «È uguale a lei!» (Di lunedì 12 aprile 2021) L'avvocato di Piera Maggio e Piero Pulizzi, Giacomo Frazzitta, il 10 aprile ha condiviso sul proprio profilo Twitter personale una nuova segnalazione sul Denise Pipitone. Ha ritwittato un post con alcune foto di una bambina condivise da un utente che si chiedeva se fossero state scattate nello stesso periodo in cui Denise era scomparsa. La somiglianza alla piccola scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 è davvero impressionante. Nuove segnalazioni su Denise Pipitone, sul web circola una foto: è lei? Sono state mostrate alcune foto e in due in particolare, c'è una bambina che sembra assomigliare moltissimo a Denise. Di questa vicenda se n'è parlato oggi 12 aprile nella puntata di Mattino Cinque con Federica Panicucci. ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) L'avvocato di Piera Maggio e Piero Pulizzi, Giacomo Frazzitta, il 10 aprile ha condiviso sul proprio profilo Twitter personale unasegnalazione sul. Ha ritwittato un post con alcunedi una bambina condivise da un utente che si chiedeva se fossero state scattate nello stesso periodo in cuiera scomparsa. La somiglianza alla piccola scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 è davvero impressionante. Nuove segnalazioni su, sul web circola una: è lei? Sono state mostrate alcunee in due in particolare, c'è una bambina che sembra assomigliare moltissimo a. Di questa vicenda se n'è parlato oggi 12 aprile nella puntata di Mattino Cinque con Federica Panicucci. ...

stanzaselvaggia : Tutta questa telenovela sulla Denise Pipitone russa con tanto di test del dna in tv è una roba che fa un misto di pietà e ribrezzo. - trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - gfviptz : RT @MissingDeniseMp: ?? #DeniseNoiNonMolliamo ?? #Passaparola #Missing Denise Pipitone Denise nata il 26/10/2000 - Sequestrata il 01/09/200… - esteemportugal : @MarroneEmma @rosariomarrone hey!!! mamma piera chiede anche il tuo aiuto! puoi aiutarci a condividere le locandine… -