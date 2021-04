Covid: Musumeci, 'negozianti costretti a chiudere e poi vedono folla per strade e scoppia rabbia' (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Se costringiamo gli operatori economici, i commercianti, a chiudere e poi si vede dalla finestra la folla di gente che passeggia, la rabbia diventa incontenibile". Lo ha detto a Skytg 24 il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, parlando della nuova protesta a Roma. "E' uno stato d'animo diffuso ovunque, e in una regione come la nostra che prima del Covid era considerata tra le sette tappe turistiche più visitate al mondo, questo - ha aggiunto - è un danno e una beffa". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Se costringiamo gli operatori economici, i commercianti, ae poi si vede dalla finestra ladi gente che passeggia, ladiventa incontenibile". Lo ha detto a Skytg 24 il presidente della Regione Siciliana, Nello, parlando della nuova protesta a Roma. "E' uno stato d'animo diffuso ovunque, e in una regione come la nostra che prima delera considerata tra le sette tappe turistiche più visitate al mondo, questo - ha aggiunto - è un danno e una beffa".

