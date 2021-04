Strage nel torinese. Un anziano uccide la sua famiglia e i padroni di casa

(Di domenica 11 aprile 2021) Quattro morti nella notte a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Cosa abbia scatenato la furia di un pensionato di 83 anni, Renzo Tarabella, è ancora da capire. Con la sua pistola, ha ucciso ...

A Rivarolo Canavese un pensionato di 83 anni li ha ammazzati con la sua pistola poi si è sparato al volto. La tragedia è stata scoperta alle 3 dai carabinieri. Ad avvisarli è stata la figlia della ...Quattro morti nella notte a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Cosa abbia scatenato la furia di un pensionato di 83 anni, Renzo Tarabella, è ancora da capire. Con la sua pistola, ha ucciso ...Una strage quella che ha compiuto questa notte Renzo Tabella, 83 anni, in un appartamento al quinto piano di corso Italia a Rivarolo. L’uomo ha sparato alla moglie, Roberta Valovatto, 79 anni, e al ...TORINO (ITALPRESS) – A Rivarolo Canavese (TO) alle 3.15 circa, all’interno di una abitazione privata, i carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno trovato 4 persone morte. Il decesso risaliva alle ore ...