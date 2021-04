La rivoluzione cyber di Gabrielli? Avanti tutta Soi e Martino spiegano come

Leggi su formiche

(Di domenica 11 aprile 2021) Il sottosegretario Franco, Autorità delegata per l’intelligence, lo ha detto chiaro e tondo: è giunta l’ora che il Dis venga alleggerito del gravoso complesso di funzioni e attività riguardanti la sicurezza cibernetica italiana (più precisamente ha parlato di resilienza, vale a dire della capacità del Paese di fronteggiare crisi cibernetiche di varia natura e gravità, eliminandone le cause, mitigandone gli effetti, contenendo i danni, e ripristinando al più presto le funzionalità interrotte). Cosa c’entrano i servizi segreti con tutto ciò? Poco, quasi niente, ma fu proprio quel “quasi” che otto anni fa indusse governo Monti, pressato da Nato e Unione europea per il grave ritardo italiano nel settore, a “incastrarli” – sì, proprio loro, che per mestiere non devono mai farsi vedere e men che meno incastrare – e a depositare sulle loro spalle di cirenei di lungo ...