Kulusevski: "Era mancata un po' di fiducia. Non possiamo aspettare che sia sempre Cristiano a risolvere le cose"

Intervenuto nel post gara di Juventus-Genoa, l'autore del primo gol Dejan Kulusevski ha parlato a Sky Sport della condizione della squadra bianconera: "È importante trovare la fiducia che è quella che è mancata un po', continuo a lavorare ogni giorno per giocare meglio e aiutare la squadra a vincere. Da quando sono qua facciamo bene quasi sempre il primo tempo e nel secondo tempo lasciamo gli altri entrare in partita. Dobbiamo migliorare, sbagliare il meno possibile. Per fortuna abbiamo fatto il 3-1. L'importante è che tutti segnino, non possiamo aspettare che sia sempre Cristiano a risolvere le cose. Dobbiamo aiutarlo, perché è un campione".

