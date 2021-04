Covid: Bassetti, 'no a seconda dose con vaccino diverso, ha più senso solo una' (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - L'infettivologo Matteo Bassetti è "assolutamente contrario" all'ipotesi di una seconda dose diversa di vaccino, soprattutto Pfizer al posto di Astrazeneca. "Io non capisco la decisione presa dalla Francia, criticata anche dall'Oms. Ha più senso lasciare una dose sola di Astrazeneca. Sono vaccini che hanno meccanismi diversi e agiscono in maniera differente. Io non lo farei mai. Al massimo se uno ha fatto Pfizer può fare Moderna, ma ad ogni modo non ci sono dati per poterlo supportare", ha spiegato intervistato a Domenica In. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - L'infettivologo Matteoè "assolutamente contrario" all'ipotesi di unadiversa di, soprattutto Pfizer al posto di Astrazeneca. "Io non capisco la decisione presa dalla Francia, criticata anche dall'Oms. Ha piùlasciare unasola di Astrazeneca. Sono vaccini che hanno meccanismi diversi e agiscono in maniera differente. Io non lo farei mai. Al massimo se uno ha fatto Pfizer può fare Moderna, ma ad ogni modo non ci sono dati per poterlo supportare", ha spiegato intervistato a Domenica In.

Advertising

AndroSabin : Bassetti venduto ! #DomenicaIn #vaccini #vaccino #COVID19 #COVID - zazoomblog : Covid: Bassetti ‘usiamo monoclonali in Liguria ottimi risultati’ - #Covid: #Bassetti #‘usiamo - Matteo67 : Questo #Bassetti, dopo aver negato il Covid per mesi e mesi, ora si mette di traverso alle #curedomiciliari contro… - TV7Benevento : Covid: Bassetti, 'usiamo monoclonali, in Liguria ottimi risultati'... - claudia60_di : #DomenicaIn Grande informazione sul Covid con Bassetti, Sallusti,Rita Dalla Chiesa,ma davvero fate? -