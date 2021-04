Come cambia il colore delle regioni dal 12 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile, l’Italia sarà prevalentemente in zona arancione. Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità, e Come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza 6 regioni passeranno in arancione e una in rosso. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria entreranno quindi in zona arancione. Mentre la Sardegna passerà in zona rossa. Per cui Valle d’Aosta, Sardegna, Puglia e Campania diventano rosse. Mentre Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Veneto, Trento, Liguria, Umbria, e Sicilia sono in zona arancione. Per gli effetti del decreto del 31 marzo, che prorogano le misure previste del precedente decreto del 12 marzo, le zone ... Leggi su wired (Di domenica 11 aprile 2021) Da lunedì 12, l’Italia sarà prevalentemente in zona arancione. Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità, econfermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza 6passeranno in arancione e una in rosso. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria entreranno quindi in zona arancione. Mentre la Sardegna passerà in zona rossa. Per cui Valle d’Aosta, Sardegna, Puglia e Campania diventano rosse. Mentre Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Veneto, Trento, Liguria, Umbria, e Sicilia sono in zona arancione. Per gli effetti del decreto del 31 marzo, che prorogano le misure previste del precedente decreto del 12 marzo, le zone ...

Advertising

federicocasotti : Tutti (e sottolineo: tutti) gli anni a novembre si dice “eh stavolta il Real Madrid non è più quello degli anni pas… - particeIIa : ok però psichiatrica è il termine errato... piuttosto si può parlare di un percorso con una psicologa/psicoterapeut… - robertomonferra : Ad un certo punto, tutto cambia, come per un malvagio incantesimo - edoludo : RT @LelloPinto: Se l'Italia annovera tra i giornalisti gente come Parenzo, la colpa è di chi non cambia canale in tv o di chi non cambia fr… - DPaolotti : @McMeatymeat Ma cambia disco, in che era ti trovi La vita e' bella perche' e' varia e non c'e bisogni del tuo stil… -