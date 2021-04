Cina ammette | ' i nostri vaccini hanno una bassa efficacia'

(Di domenica 11 aprile 2021) Laha ammesso che "l'" dei propri"non è alta". Lo riferisce il South China Morning Post. Parlando in una conferenza stampa, ieri a Chendgu, il capo del Centro per il controllo e ...

Laha ammesso che "l'efficacia" dei propri vaccini "non è alta". Lo riferisce il South China Morning Post. Parlando in una conferenza stampa, ieri a Chendgu, il capo del Centro per il controllo e la ...La mancata approvazione dei vaccini mette in difficoltà la, priva di vaccini che possano garantire un'immunità sicura al Covid. Pechinol'efficacia limitata dei vaccini sviluppati nel paese ed annuncia che le autorità stanno prendendo in ...Il tasso del Sinovac sarebbe risultato del 50,4%, secondo i ricercatori brasiliani. Pfizer ha un tasso di copertura del 97%.I vaccini della Cina sono relativamente poco efficaci e Pechino valuta ... In una conferenza a Chengdu, Gao Fu ha ammesso che il paese sta esaminando due opzioni “per risolvere il problema” legato ...