Sondaggio Monitor Italia | Draghi continua a perdere consensi | pur restando il leader più amato

(Di sabato 10 aprile 2021) Mariorimane ilpiù apprezzato daglini ma la fiducia nel nuovo presidente del Consiglioa calare ogni settimana. Aumenta invece il consenso di molti altri: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni. Lo rileva, ilrealizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate l?8 e 9 aprile su un campione di mille casi.è ilpiù(55,4%) ma rispetto a sette giorni fa registra -0,7% nel consenso. In due mesi ha perso il 5,6% dei. Il 13 febbraio il 61% deglini aveva fiducia nell’ex presidente della Banca centrale europea. Per il primo mese il trend è rimasto stabile, sempre ...

Sondaggio Monitor

Lo rilevaItalia, ilrealizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate l′8 e 9 aprile su un campione di mille casi. Draghi è il leader più amato (55,4%) ma ...I sondaggi politici di Tecné per l'agenzia di stampa Dire pubblicati nelItalia dicono che la fiducia in Mario Draghi è in netto calo mentre la Lega continua a ...certificata anche dal...Aumenta invece il consenso di molti altri: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste ...ROMA – ‘Effetto Enrico Letta‘ sul Partito Democratico. Da quando l’ex presidente del Consiglio è tornato alla guida del PD, il partito ha guadagnato un +1,6% dei consensi in un mese scarso. Lo rileva ...