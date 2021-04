Regno Unito | salve di cannone per estremo saluto al principe Filippo

(Di sabato 10 aprile 2021) Il ministero della Difesa ha annunciato che 41 colpi al minuto saranno esplosi per alcuni minuti in tutto ile nei territori d'oltremare. Il Parlamento ha convocato per lunedì una seduta commemorativa straordinaria. Esequie solenni ma private nella cappella di St.George

Advertising

ilpost : È morto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta II del Regno Unito - repubblica : ?? Regno Unito, è morto il principe Filippo - Antonio_Tajani : È morto il Principe #Filippo Duca di Edimburgo e consorte della Regina Elisabetta II. Sarà ricordato per il suo gra… - Dome689 : RT @Open_gol: E intanto risponde a Draghi sul nodo dei vaccini agli psicologi: «Sono operatori sanitari» - VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #10aprile 1956 l'Egitto nazionalizza il #CanalediSuez dopo il maldestro tentativo di Francia e Regno Unito di occupa… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

EuropaToday

Per tutto il periodo del lutto, i reali, i rappresentanti della Regina sia nelche all'estero indosseranno abiti scuri in segno di rispetto nei confronti del Principe Consorte. Inoltre, ...: è morto il principe Filippo, una vita a fianco della... In una cassetta della frutta Nato nel 1921 sul tavolo della cucina di una villa di Corfù, era dovuto fuggire con la famiglia pochi ...Londra - Il Regno Unito si stringe intorno alla famiglia reale dopo la morte del principe Filippo, il duca di Edimburgo, scomparso ieri all'età di 99 anni. Il ministero della Difesa, citato dalla Bbc, ...In merito agli effetti collaterali di AstraZeneca: “Il Regno Unito ha vaccinato 20 milioni di persone e registrato 79 casi di trombosi. Si tratta di un caso su 250mila, di un rischio basso. Non ...