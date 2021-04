Eric Vergne ha vinto il primo dei due gran premi di Formula E

Leggi su agi

(Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Jean-Éricalla guida di una delle due monoposto del tram DS Techeetah si è aggiudicato ildei duediE in programma sabato e domenica sul tracciato cittadino dell'Eur. La vittoria di, due volte campione del mondo della categoria, è arrivata al termine di una battaglia serrata con Lucas Di Grassi, Sam Bird (giunto secondo) e Mitchell Evans (terzo), a colpi di sorpassi sui rettilinei del Tre Fontane e nelle curve subito dopo il Colosseo Quadrato. L'ex campione del mondo Di Grassi, a due minuti dalla conclusione dei 45 minuti regolamentari della corsa, ha subito un guasto mentre si trovava in testa e dopo aver condotto la gara per lunghi tratti. Gara avvincente caratterizzata da una leggera pioggia e molti contatti tra le vetture. Le ...