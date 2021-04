In Germania tensione tra Angela Merkel e Laender sul lockdown (Di venerdì 9 aprile 2021) In Germania salta il vertice, originariamente previsto per lunedì prossimo, tra il cancelliere Angela Merkel e i Laender. Lo riferisce l’emittente Ard. A quanto aggiunge lo Spiegel, al posto della videoconferenza con i governatori, il governo punta a varare già la settimana prossima un progetto di legge che faccia scattare “un freno d’emergenza obbligatorio” - ossia una stretta sulle misure in atto - nelle circoscrizioni in cui si superino i 100 contagi su 100 mila abitanti nei sette giorni”. A detta degli analisti, è un primo passo per sottrarre ai Laender una parte della potestà riguardo la lotta alla pandemia, dopo le polemiche delle scorse settimane: Merkel ed il ministro alla Salute Spahn infatti sono favorevoli a un nuovo lockdown mentre molti governatori stanno ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Insalta il vertice, originariamente previsto per lunedì prossimo, tra il cancellieree i. Lo riferisce l’emittente Ard. A quanto aggiunge lo Spiegel, al posto della videoconferenza con i governatori, il governo punta a varare già la settimana prossima un progetto di legge che faccia scattare “un freno d’emergenza obbligatorio” - ossia una stretta sulle misure in atto - nelle circoscrizioni in cui si superino i 100 contagi su 100 mila abitanti nei sette giorni”. A detta degli analisti, è un primo passo per sottrarre aiuna parte della potestà riguardo la lotta alla pandemia, dopo le polemiche delle scorse settimane:ed il ministro alla Salute Spahn infatti sono favorevoli a un nuovomentre molti governatori stanno ...

